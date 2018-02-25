«Так круто мы еще не проигрывали». Немецкие СМИ о матче с русскими

Немецкие хоккеисты установили наилучшее достижение в своей истории, выйдя в финал Олимпийских игр, где «круто проиграли». Об этом в воскресенье написали местные СМИ.

Статья о финальном мачте немцев с российскими хоккеистами вышла в издании Bild под заголовком: «Так круто мы еще не проигрывали!».

Ранее американские СМИ опубликовали новость о победе россиян в хоккейном турнире ОИ-2018, назвав ее: «Команда без страны стала олимпийским чемпионом». Заголовок новости вызвал негодование пользователей интернета и множество гневных комментариев.

Сборная РФ по хоккею в последний день Олимпиады стала чемпионом Игр-2018, переиграв в финале немцев со счетом 4:3, пишет RT.