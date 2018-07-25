Таджикистан направил ноту России после убийства девочки в Подмосковье

Министерство иностранных дел Таджикистана направило ноту МИД РФ в связи с убийством в подмосковном Серпухове пятилетней девочки - гражданки республики. Информация об этом размещена на официальном сайте МИД Таджикистана. В сообщении содержится призыв к российской стороне провести тщательное расследование преступления, которое названо «зверским», и сурово наказать преступника.

Пятилетняя девочка пропала в Серпухове 22 июля, когда гуляла на детской площадке. На следующий день тело ребёнка нашли в спортивной сумке около железной дороги, отмечает RT . По подозрению в убийстве задержан и арестован местный житель Александр Семин 1990 года рождения.

Как выяснилось, ещё годом ранее жительница Серпухова безрезультатно обращалась в полицию с просьбой проверить молодого человека, который приставал к малолетним девочкам на детской площадке. Во вторник, 24 июля, возбуждено уголовное дело в отношении бывшего участкового, который не отреагировал на заявление.