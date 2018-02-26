Сюткин о победе российских хоккеистов: Матч выдался валидольный

Длинные праздничные выходные позади, и утром рабочего понедельника, 26 февраля 2018 года, бодрые ведущие утреннего шоу «Подъёмники» на НАШЕм Радио уже встречали в эфире гостя: певца, музыканта и «главного стилягу из Москвы» – Валерия Сюткина.



В первую очередь Валерий поздравил всех российских болельщиков с победой нашей олимпийской сборной по хоккею и рассказал, как вчера он с 7 утра в компании Игоря Бутмана и Михаила Куснировича, переживал за наших спортсменов.

«Матч выдался валидольный! Вообще, в этом плане, я счастливый человек: я присутствовал на многих наших спортивных победах. Как сказала про меня Мария Киселева: «Валерий Сюткин – это наш абсолютный талисман, если он есть – будет золото» - посмеялся музыкант.

Также Валерий рассказал, что к предстоящему Чемпионате мира по футболу 2018 примет участие в специальном проекте «Город героя», в рамках которого будет рассказываться о городах, принимающих Мундиаль:

«В этом проекте каждый человек представляет свой город: Алексей Воевода – Сочи, Руслан Нигматуллин – Казань, Владимир Шахрин – Екатеринбург, а мне доверили представлять Москву. Вообще, задача артиста на спортивных мероприятиях – чествовать и утешать, и не обязательно петь «Оранжевый галстук». Можно и «Лезгинку» сыграть борцам, если они попросят»

А между тем, как выяснили Игорь Паньков и Александр Бон, 22 марта Валерию Сюткину исполняется 60 лет. По этому поводу 24 апреля музыкант пригласил всех НАШих в «Крокус Сити Холл», где выступит со своими друзьями-музыкантами на праздничном концерте. В заключение Валерий Сюткин пожелал всем слушателям НАШЕго Радио учиться писать песни и любить то, чем занимаешься:

«Я занимаюсь тем, что я очень люблю, вот, что важно! Чтобы кайфовать от самого процесса, а не от финансового результата. Мне как нравилось играть на гитаре рок-н-ролл на старом «Фендерочке Ягуаре» – так я и играю!»

Больше подробностей о многочисленных друзьях-музыкантах Валерия Сюткина и о том, как распределены обязанности в их музыкальном коллективе можно узнать на сайте nashe.ru и в социальных сетях радиостанции!