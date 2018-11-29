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Сын Жириновского решил провести региональную неделю в Майами

29 Ноября 2018 в 15:52
Сын Жириновского решил провести региональную неделю в Майами

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев выложил на своей странице Facebook фотографии Майами, сообщив, что в этот город «можно только влюбиться». Запись опубликована 29 ноября. В комментариях к публикации глава фракции «Единой России» Сергей Неверов напомнил сыну Жириновского, что в России в настоящее время продолжается региональная неделя.

«Игорь Владимирович, идет региональная неделя, Майами не наш регион, это далеко от Хабаровска, Владимира и Смоленска. Вы здесь с Владимиром Вольфовичем (Жириновским — НСН) нужнее», — написал Неверов.

Лебедев ответил шуткой: «Майами, как избирательный округ, прикреплен к одному из округов депутатов нашей фракции».

Очередная региональная неделя в Госдуме РФ началась 26 ноября и завершится 2 декабря.

Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Вера Ганзя в эфире НСН пожаловалась на журналистов, которым она сообщила, что зарплата депутатов нижней палаты  в 380 тыс. рублей слишком маленькая. 

 

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