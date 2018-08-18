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Сын экс-депутат ГД покончил с собой, спрыгнув с крыши

18 Августа 2018 в 17:17
Сын экс-депутат ГД покончил с собой, спрыгнув с крыши

Сын бывшего депутат ГД Максима Шингаркина Роман покончил жизнь самоубийством. Эту информацию журналистам подтвердил сам бывший парламентарий.

«Я не могу говорить. Это правда. Я не могу говорить», — сказал Шингаркин РИА Новости в субботу.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в городе Железнодорожный Московской области молодая пара погибла, после падения с крыши. Источник в правоохранительных органах рассказал, что инцидент произошел в 9:15 утра 18 августа. По некоторой информации, молодой человек был скован наручниками.

Позже стало известно, что погибший является сыном бывшего депутата ГД 19-летним Романом Шингаркиным. На странице молодого человека «Вконтакте» за 15 минут до смерти появилась запись, в которой он признается, что не нашел смысл жизни и покончил с собой, пишет RT.

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