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Сын чешского премьера обвинил отца в попытке спрятать его в Крыму

13 Ноября 2018 в 15:07
Сын чешского премьера обвинил отца в попытке спрятать его в Крыму

Сын премьер-министра Чехии Андрей Бабиш-младший обвинил своего отца в собственном похищении. Об этом он рассказал порталу Seznam Zpravy.

По словам Бабиша-младшего, его скрывали в Крыму от допросов по делу о якобы мошенничестве его отца. Переезд был организован супругами Протопоповыми, утверждает сын премьера Чехии. Дита Протопопова была психиатром, лечившим Бабиша-младшего, а ее российский муж Петр якобы запугивал сына премьера, обещая его «закрыть», пишет РБК.

В свою очередь, премьер Чехии Андрей Бабиш, который обвиняется в махинациях с субсидией Евросоюза на развитие малого бизнеса в стране, заявил, что его сын психически болен.

Ранее президент Чехии Милош Земан, премьер-министр Андрей Бабиш и другие чиновники поддержали инициативу о переносе посольство страны в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Примакова РАН Константин Воронов в эфире НСН заявил, что подобный шаг демонстрирует поддержку Чехией политики США.

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