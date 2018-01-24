Свыше 60 тыс. человек эвакуировали из-за извержения вулкана на Филиппинах

Свыше 18 тысяч семей пришлось эвакуировать из-за извержения вулкана, который находится на Лусоне (крупнейший остров Филиппин). Сейчас они размещены в 59 центрах эвакуации. Об этом рассказали в Национальном совете по управлению в чрезвычайных ситуациях, сообщает RT.

Перед извержением вулкан Майон выбрасывал столб пепла, который поднялся на высоту 5 километров. Со вторника, 23 января, из кратера вырывались фонтаны лавы, сообщает Газета.ру . В настоящий момент в регионе объявлен четвёртый уровень опасности.