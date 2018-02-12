Понедельник
12 февраля
USD 58.17
EUR 71.39
Горячие новости

Свыше 300 замечаний по законопроекту о государственном контроле поступило из регионов

12 Февраля 2018 в 18:02
Свыше 300 замечаний по законопроекту о государственном контроле поступило из регионов

Председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов выступил с инициативой сокращения количества проверок. По его мнению, это позволит устранить барьеры в регулировании контроля со стороны государства. Кутепов также подчеркнул, что внеплановые проверки давно не поддарются учёту и контролю. Об этом он рассказал 12 февраля на совещании, посвящённом законопроекту «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Данным законопроектом уже заинтересовались регионы России. Таксенатор получил около 300 замечаний.

«По законопроекту Комитет СФ направил запрос в регионы, мы получили отзывы и предложения более чем из семидесяти регионов, в них порядка трехсот замечаний. Они уже направлены в Министерство экономического развития РФ», - заявил Кутепов.

Стоит отметить, что законопроект будет рассмотрен в первом чтении 21 февраля. Однако уже сейчас документ прорабатывается детально, чтобы избежать огромное количество поправок.

В совещании по поводу законопроекта принимали участие представители российского правительства, Счётной палаты, Московской торгово-промышленной палаты и другие.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.