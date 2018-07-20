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Свыше 2 тыс. волонтеров ФИФА записались в избирательный штаб Собянина

20 Июля 2018 в 14:30
Свыше 2 тыс. волонтеров ФИФА записались в избирательный штаб Собянина

Более 2 тыс. волонтеров ФИФА будут работать в избирательном штабе кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина. Об этом сообщил глава предвыборного штаба Собянина Константин Ремчуков. По его словам, число волонтеров продолжает увеличиваться, всего их сейчас свыше 10 тыс.

Они занимаются сбором наказов горожан, их собрано уже более 6 тыс. Из них будет составлена предвыборная программа Собянина.

На пост мэра Москвы претендует четыре человека, включая Собянина. Все они ранее зарегистрированы Мосизбиркомом.

 

 

 

 

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