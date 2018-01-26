Пятница
26 января
USD 55.93
EUR 69.46
Горячие новости

Свыше 1,16 млн человек пройдут диспансеризацию в Подмосковье в 2018 году

26 Января 2018 в 13:58
Свыше 1,16 млн человек пройдут диспансеризацию в Подмосковье в 2018 году

Более 1,16 миллиона человек примут участие в диспансеризации в Подмосковье в 2018 году. Такую цифру привёл министр здравоохранения области Дмитрий Марков. По его словам, это около 21% от общего числа населения региона, возраст которых превышает 21 год, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня».

По словам Дмитрия Маркова, в 2018 году изменилась процедура прохождения диспансеризации.

«С января 2018 года вступил в силу новый порядок проведения диспансеризации, он сфокусирован на прицельном раннем выявлении сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний и факторов риска их развития», - заявил Марков.

Марков также напомнил, что в 2017 году процедуру диспансеризации прошли около 1,29 миллиона человек. Этот показатель превысил значение 2016 года на 42 тысячи рублей.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.