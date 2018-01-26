Свыше 1,16 млн человек пройдут диспансеризацию в Подмосковье в 2018 году

Более 1,16 миллиона человек примут участие в диспансеризации в Подмосковье в 2018 году. Такую цифру привёл министр здравоохранения области Дмитрий Марков. По его словам, это около 21% от общего числа населения региона, возраст которых превышает 21 год, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня» .

По словам Дмитрия Маркова, в 2018 году изменилась процедура прохождения диспансеризации.

«С января 2018 года вступил в силу новый порядок проведения диспансеризации, он сфокусирован на прицельном раннем выявлении сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний и факторов риска их развития», - заявил Марков.

Марков также напомнил, что в 2017 году процедуру диспансеризации прошли около 1,29 миллиона человек. Этот показатель превысил значение 2016 года на 42 тысячи рублей.