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Связанному с Ролдугиным фонду выдали лицензию на продажу алкоголя

18 Февраля 2019 в 17:26
Связанному с Ролдугиным фонду выдали лицензию на продажу алкоголя
ФОТО: Сергей Ролдугин (Андрей Епихин / ТАСС)

Образовательный фонд для одаренных детей «Талант и успех» получил лицензию на розничную продажу алкогольной продукции, сообщает РБК, сославшись на базу данных СПАРК.

По мнению экспертов, лицензия необходима фонду, чтобы продавать алкоголь на конференциях.

Ранее НСН сообщила об инициативе главы Минздрава России Вероники Скворцовой по увеличению возраста продажи алкоголя. 

Однако, глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз рассказал в эфире НСН, что запрет не только не решит проблему употребления алкоголя молодежью, но и усугубит ситуацию.

«Категорически не одобряю! Это чисто пиар-ход, никакого отношения к потреблению алкоголя он не имеет. Если сегодня, согласно данным самого Минздрава, которые регулярно публикуется, потребление алкоголя начинается чуть ли не с 10 лет в России, то закон вроде бы у нас до 18 лет запрещает продажу алкоголя, а они находят. Какое отношение к потреблению может иметь закон, запрещающий продажу до 21 года? Более того, только негативные последствия. В любом случае, молодые люди с 17 до 21 года будут употреблять алкоголь суррогатный и нелегальный, что еще хуже», - заявил он.

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