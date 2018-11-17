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Священников УПЦ приглашают на «беседы» в СБУ

17 Ноября 2018 в 16:49
Священников УПЦ приглашают на «беседы» в СБУ

Сотрудники СБУ начали приглашать на «беседы» некоторых епископов канонической Украинской православной церкви. Об этом сообщил в своем Facebook глава юридического отдела УПЦ Александр Бахов.

Приглашение на «беседы» в СБУ в связи с последними событиями вокруг УПЦ Бахов назвал вполне ожидаемым, при этом он подчеркнул, что «процессуальный закон не содержит такой формы общения как «разговор» или «беседа».

«Поэтому, дорогие владыки и отцы, — сомневаюсь, что они с вами о Боге будут говорить!» — отметил Бахов.

Протоиерей рекомендовали священникам требовать от СБУ официальное приглашение по почте, а также брать с собой на «беседу» адвоката.

Ранее в Соборе епископов Украинской православной церкви допустили встречу с президентом страны Петром Порошенко при условии, что она пройдет на церковной территории. Позже появилась информация, что встреча все же состоялась, но на ней присутствовали три епископа из 89.

21 ноября на Украине должен состояться собор новообразованной Православной поместной церкви Украины. Пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков в эфире НСН предсказал провал раскольнической миссии на Украине.

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