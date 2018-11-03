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Священник на внедорожнике разнес несколько могил

3 Ноября 2018 в 00:36
Священник на внедорожнике разнес несколько могил

Правоохранители Харькова проводят проверку по факту повреждения внедорожником могильных памятников на кладбище, пишет «Остров».

В пятницу днем священник, управлявший внедорожником «Тойота», по неизвестным причинам заехал на территорию 14-го кладбища и повредил 10 памятников.

В полиции отметили, что по данному факту начато досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Как ранее сообщала НСН, в Уфе произошло ДТП в Тимашево на Северном кладбище: легковой «Шевроле» врезался в «Ладу Калину», предварительно проехав по территории кладбища и разрушив несколько надгробий. Машины получили механические повреждения. Составлен административный протокол.


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