Священник Димитрий Смирнов потерял родного брата

Композитор и гитарист Иван Смирнов умер в возрасте 63 лет.

Иван Смирнов родился в Москве 9 сентября 1955 года. Учился в музыкальной школе и музыкальном училище по классу гитары, но не закончил ни одно из этих учебных заведений.

Играл в группах «Второе дыхание», «Бумеранг» под руководством Эдуарда Артемьева, ВИА «Голубые гитары», в ансамбле «Арсенал» Алексея Козлова.

В 1990 году Иван Смирнов начал работу над собственными музыкальными проектами, выступал со своей группой, сочинял музыку для кино, выпускал сольные альбомы. Неоднократно признавался одним из лучших гитаристов России.

Иван Смирнов был женат, имел восьмерых детей, двое из которых (Михаил Смирнов и Иван Смирнов-младший) постоянно выступали в его коллективе.

Родным братом Иваном Смирнова является известный православный проповедник, протоиерей Димитрий Смирнов.

Иван и Димитрий Смирновы являются правнуками священномученика Василия (Смирнова).

О дате и месте прощания с Иваном Смирновым будет сообщено позднее.