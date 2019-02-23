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Свои «заминировали» здание ФСБ

23 Февраля 2019 в 15:17
Свои «заминировали» здание ФСБ

В Санкт-Петербурге письмо с угрозой взрыва поступило в управление ФСБ Северной столицы. Об этом сообщала «Фонтанка.ру».

Послание было отправлено с почтового ящика с аббревиатурой ФСБ. Сотрудники ведомства на Литейном проспекте эвакуироваться не стали.

В 2017 году телефонные террористы подвергли атаке 75 из 85 регионов России. Только в Москве ущерб от ложного «минирования» составил 150 миллионов рублей. Угрозы взрывов не подтвердились ни в одном случае.

Ранее президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер в беседе с НСН назвал эту волну звонков этапом необъявленной войны против России.

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