Свои «заминировали» здание ФСБ

В Санкт-Петербурге письмо с угрозой взрыва поступило в управление ФСБ Северной столицы. Об этом сообщала «Фонтанка.ру».

Послание было отправлено с почтового ящика с аббревиатурой ФСБ. Сотрудники ведомства на Литейном проспекте эвакуироваться не стали.

В 2017 году телефонные террористы подвергли атаке 75 из 85 регионов России. Только в Москве ущерб от ложного «минирования» составил 150 миллионов рублей. Угрозы взрывов не подтвердились ни в одном случае.

Ранее президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер в беседе с НСН назвал эту волну звонков этапом необъявленной войны против России.

