Свиноборонпром. Радикалы загнобили Порошенко в Житомире. Видео

Украинские радикалы обратили в бегство президента Петра Порошенко в Житомире на предвыборном митинге. В соцсетях появилась фотография с действующим украинским лидером, который спешно покидает сцену под крики активистов партии «Национальный корпус».

Выступление Порошенко было встречено криками «ганьба» (позор) и «пошел вон», отмечают «Известия» . Радикальная молодёжь держала плакаты с требованием расследовать коррупцию в оборонной сфере, на которых была изображена свинья с подписью «Свиноборонпром».

Как отмечает RT , скандирование радикалов не смогла заглушить даже громкая музыка, включенная организаторами митинга. В ответ президент назвал протестующих негодяями, а затем спешно покинул мероприятие. В интернете появляются видео «тёплой» встречи Порошенко в Житомире.



