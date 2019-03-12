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Свиноборонпром. Радикалы загнобили Порошенко в Житомире. Видео

12 Марта 2019 в 08:16
Свиноборонпром. Радикалы загнобили Порошенко в Житомире. Видео

Украинские радикалы обратили в бегство президента Петра Порошенко в Житомире на предвыборном митинге. В соцсетях появилась фотография с действующим украинским лидером, который спешно покидает сцену под крики активистов партии «Национальный корпус».

Выступление Порошенко было встречено криками «ганьба» (позор) и «пошел вон», отмечают «Известия». Радикальная молодёжь держала плакаты с требованием расследовать коррупцию в оборонной сфере, на которых была изображена свинья с подписью «Свиноборонпром». 

Как отмечает RT, скандирование радикалов не смогла заглушить даже громкая музыка, включенная организаторами митинга. В ответ президент назвал протестующих негодяями, а затем спешно покинул мероприятие. В интернете появляются видео «тёплой» встречи Порошенко в Житомире.


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