Светлану Сурганову «развернули» на границе с Украиной

Сотрудники погранслужбы Украины не пропустили через границу Светлану Сурганову, а также запретили лидеру группы «Сурганова и оркестр» въезд в страну на три года. Об этом сообщает РИА Новости. Источник отмечет, что инцидент произошёл пункте пропуска «Жуляны».

Причиной такого решения сотрудников украинской погранслужбы стало посещение Сургановой Крыма в 2016 году, подчёркивает Газета.ру.

Между тем, ранее стало известно, что в базу данных украинского сайта «Миротворец» попали 19 судей Конституционного суда России, отмечает RT. Портал был запущен в 2014 году. Создатели ресурса ведут специальную базу данных, в которую попадают «сторонники сепаратистов или агенты Кремля».