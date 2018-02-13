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Свердловский депутат подтвердила гибель в Сирии двух жителей региона

13 Февраля 2018 в 16:44
Свердловский депутат подтвердила гибель в Сирии двух жителей региона

Депутат думы Асбестовского городского округа Свердловской области Наталья Крылова заявила о гибели двух жителей округа Игоря Косотурова и Станислава Матвеева при авиаударе коалиции во главе с США в Сирии.

«Погибло несколько сот человек. Среди них асбестовец Игорь Косотуров и Станислав Матвеев», - написала Крылова на своей странице в соцсети «Вконтакте».

Ранее гибель россиян при авиаударе коалиции США по проасадовской группировке подтвердил в эфире НСН представитель сирийских курдов в России Джавад Мухаммад. По его словам погибло около 10 российских граждан, которые присутствуют в Сирии в качестве наёмников.

В то же время несколько источников сообщают о более, чем 200 погибших россиянах, входивших в ЧВК «Вагнер».

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