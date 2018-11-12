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Свердловские депутаты утвердили бюджет для департамента Ольги Глацких

12 Ноября 2018 в 12:15
Свердловские депутаты утвердили бюджет для департамента Ольги Глацких

Комитет по молодежной политике Законодательного собрания Свердловской области утвердил расходы региона на молодежную политику. В 2019 году они составят 1,9 млрд рублей. Окончательная сумма должна быть позднее утверждена Законодательным собранием. Значительную долю из выделенных средств поступит в распоряжение областного департамента молодежной политики, возглавляемого Ольгой Глацких, сообщает eanews.ru. Ранее 27-летняя чиновница стала известна на всю страну из-за своего спорного заявления о ом, что государство не должно заботиться о молодежи, а их родителей никто не просил рожать. После этих слов Глацких временно отстранена от выполнения своих обязанностей.

Между тем, рок-музыканты из группы «Свердловск» посвятили песню директору департамента молодежной политики Свердловской области Ольге Глацких, сообщает Ura.ru.

Ранее эксперт Национального антикоррупционного комитета Виктор Цымбал заявил в эфире НСН, что Ольга Глацких может отделаться за свои слова мерами дисциплинарного характера.

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