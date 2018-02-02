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Сванидзе и Шевченко отказались мириться, несмотря на посредничество коллег из СПЧ

2 Февраля 2018 в 19:47
Сванидзе и Шевченко отказались мириться, несмотря на посредничество коллег из СПЧ

Подравшиеся в прямом эфире члены Совета по правам человека при президенте Николай Сванидзе и Максим Шевченко отказались мириться. Об этом, как сообщает «Интерфакс», заявил глава СПЧ Михаил Федотов.

По его словам, Шевченко и Сванидзе встретились в присутствии нескольких коллег по СПЧ. Несмотря на миролюбивое настроение оппонентов окончательного примирения не состоялось.

«Они заявили, что произошедшее не помешает работать в рамках Совета, но о примирительном рукопожатии речи не идет, есть принципиальные расхождения, которые преодолеть невозможно», - пояснил Федотов.

Тем не менее, добавил он, «тема исчерпана».

Напомним, журналисты Николай Сванидзе и Максим Шевченко 30 января подрались в прямом эфире радио «Комсомольская правда» во время обсуждения вопроса «Является ли сталинизм болезнью, которую надо лечить.

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