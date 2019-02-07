Суверенный Рунет обойдётся России в 20 миллиардов рублей

Реализация закона о суверенном интернете обойдётся бюджету в 20 миллиардов рублей. О том, что эта сумма будет выделена правительством, рассказал РИА Новости автор законопроекта, сенатор Андрей Клишас.

Он пояснил, что речь идёт о создании Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, отмечает «Русская планета». Как только Центр начнёт работу и проанализирует структуру сети, будет выбрано оборудование для противодействия угрозам, станет возможным определение объёма средств для дальнейших мероприятий, пояснил сенатор.

Ранее источник «Интерфакса» сообщал, что сумма на начальном этапе реализации закона составит около двух миллиардов рублей. В 2019 году будет выделено 600 миллионов, в 2020-м — около 700, а в 2021-м — 546 миллионов рублей, уточняет Ura.ru.

Напомним, в эфире НСН эксперты разошлись во мнениях относительно перспектив создания в России автономного и безопасного Рунета.