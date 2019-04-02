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Существенно понижен прогноз роста мировой торговли

2 Апреля 2019 в 21:48
Существенно понижен прогноз роста мировой торговли

Всемирная торговая организация существенно снизила прогноз темпов роста мировой торговли в 2019 году с 3,7% до 2,6%, передает «Синьхуа».

Генеральный директор ВТО Роберто Азеведо отметил, что в нынешней ситуации в торговле, возможно, мало кто удивится такому снижению прогноза.

В докладе ВТО отмечается, что экономика развивающихся стран, возможно, сохранит устойчивый рост.

В ВТО при этом заявляют, что в случае смягчения торговых трений в будущем, темп роста мировой торговли может вернуться к 3% к 2020 году.

Всемирная торговая организация (ВТО) — международная организация, созданная 1 января 1995 года с целью либерализации международной торговли и регулирования торгово-политических отношений государств-членов. ВТО образована на основе Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ), заключенного в 1947 году и на протяжении почти 50 лет фактически выполнявшего функции международной организации, но не являвшегося тем не менее международной организацией в юридическом смысле.

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