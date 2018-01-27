Сурков назвал Закон о реинтеграции Донбасса попыткой легализовать АТО

Законом о реинтеграции Донбасса Киев пытается легализовать свои незаконные действия на этой территории. Такое мнение высказал помощник президента РФ Владислав Сурков на переговорах со спецпредставителем Госдепартамента по Украине Куртом Волкером в Дубае.



Сурков отметил, что на ммоент переговоров текст закона еще не был опубликован, но уже было ясно, что его цель – запоздалая легализация незаконных действий киевской власти в ходе конфликта на юго-востоке Украины, пишет ТАСС.

«В течение трех лет Украина незаконно применяет армию против собственных граждан, осуществляет незаконную экономическую блокаду, незаконно ограничивает свободу передвижения и так далее. Закон о реинтеграции закрепляет эти насильственные практики», - заявил Сурков.

Ранее сообщалось, что по итогам встречи в Дубае конкретных решений по украинскому вопросу принято не было, потому что стороны демонстрируют «разные подходы», пишут «Известия».