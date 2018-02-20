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Сурганова рассказала о юбилее группы в гостях у «Подъёмников»

20 Февраля 2018 в 15:20
Сурганова рассказала о юбилее группы в гостях у «Подъёмников»

Солнечным утром 20 февраля 2018 года в уютную студию к ведущим утреннего шоу «Подъёмники» на НАШЕм Радио заглянула прекрасная, вечно солнечная Светлана Сурганова.

Певица приехала рассказать о том, как коллектив «Сурганова и Оркестр» собираются отмечать промежуточный юбилей – 15 лет творческой деятельности, поделилась творческими планами, позитивным настроением и посоветовала всем слушателям НАШЕго Радио послушать новый релиз Бориса Гребенщикова:

«Борис Борисович, как всегда, великолепен, он очень щедр на музыкальные решения, полифонию, этнические решения, философские находки, афористичность… В общем, я опять в прекрасном культурном шоке. Всем-всем НАШим рекомендую послушать нашего гуру»

Светлана с удовольствием ответила на многочисленные вопросы слушателей – а их было немало, ведь певица была в гостях у НАШЕго Радио относительно давно. Светлана пригласила всех НАШих разделить с музыкантами коллектива «Сурганова и Оркестр» радость юбилея и прийти на концерты в рамках тура «К слову «жизнь», однако, добавила, что подводить какие-либо итоги еще рано:

«Все эти юбилеи – это все, конечно, большая условность. Но, главный итог – это радость жизни, радость, которая есть от творчества, радость сотворчества, от взаимодействия с музыкантами-парнями… и радость встречи с нашими дорогими поклонниками, слушателями. Вот это основной итог всех этих лет!»

Заходите на сайт nashe.ru и в социальных сетях радиостанции и узнавайте, какие книги читает Светлана Сурганова, за кого она болеет на Олимпийских играх и какой слоган певица хочет сочинить для мотивации соседей на уборку озера!

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