Супруги получат право составлять совместное завещание

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, вводящий в стране практику совместного завещания, а также определяющий порядок совместного заключения наследственного договора.

Согласно новым положениям Гражданского кодекса, супруги получают право составлять совместные завещания и определять любым образом наследников и их доли. Также закон позволит лишать наследства без указания причин такого решения.

Также совместное завещание может быть оспорено в любое время, и при жизни, и после смерти каждого из супругов. Каждый из них сможет написать новое завещание. Документ также может оспорить тот,кто считает, что его права или законные интересы нарушены.

Вводится и обязательное заверение у нотариуса совместного завещания, процесс должен быть в зафиксирован на видео.

Добавим, закон вступит в силу с 1 июня 2019 года.