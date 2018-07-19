Четверг
19 июля
USD 62.9
EUR 73.13
Горячие новости

Супруги получат право составлять совместное завещание

19 Июля 2018 в 19:33
Супруги получат право составлять совместное завещание

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, вводящий в стране практику совместного завещания, а также определяющий порядок совместного заключения наследственного договора.

Согласно новым положениям Гражданского кодекса, супруги получают право составлять совместные завещания и определять любым образом наследников и их доли. Также закон позволит лишать наследства без указания причин такого решения.

Также совместное завещание может быть оспорено в любое время, и при жизни, и после смерти каждого из супругов. Каждый из них сможет написать новое завещание. Документ также может оспорить тот,кто считает, что его права или законные интересы нарушены.

Вводится и обязательное заверение у нотариуса совместного завещания, процесс должен быть в зафиксирован на видео.

Добавим, закон вступит в силу с 1 июня 2019 года.

Теги:
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.