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Супруга Белых назвала оглашенный приговор «смертным»

2 Февраля 2018 в 01:03
Супруга Белых назвала оглашенный приговор «смертным»

Екатерина Рейферт, супруга экс-губернатора Кировской области Никиты Белых, прокомментировала «Комсомольской правде» вынесенный ему приговор.

«Восемь лет — или шесть с зачётом — для него смертный приговор. Мы стоим перед выбором — либо смириться и это смертная казнь, либо бороться. Все люди, которые наблюдали процесс, все понимали, что это чудовищно. Не только по-человечески, но и юридически», — сказала Рейферт.

Суд приговорил обвиняемого во взяточничестве Белых к восьми годам колонии строгого режима и штрафу более 48 млн рублей.

Никита Юрьевич Белых (род. 13 июня 1975, Пермь) — губернатор и председатель правительства Кировской области (2009—2016). Кандидат экономических и исторических наук.

24 июня 2016 года Никита Белых был задержан в Москве, в ресторане торгово-офисного центра «Lotte Plaza» на Новом Арбате, при получении меченых 100 тысяч евро (по другим данным — 150 тысяч евро). Задержание губернатора произвели следователи СКР и сотрудники ФСБ. По версии Следственного комитета, деньги (в общей сложности 400 тысяч евро) полагались губернатору «за совершение действий в пользу взяткодателя и контролируемых им АО «Нововятский лыжный комбинат» и ООО «Лесохозяйственная управляющая компания», а также за общее покровительство и попустительство по службе при осуществлении правительством Кировской области контроля за ходом реализации предприятиями инвестиционных проектов и ведении предпринимательской деятельности на территории Кировской области». По данному факту было возбуждено уголовное дело.

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