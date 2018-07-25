Супруга Асада подарила котенка дочери Героя России

Супруга президента Сирии Башара Асада Асма подарила дочери погибшего в бою Героя России Марата Ахметшина Ралине котенка шотландской вислоухой породы. Девочка решила назвать питомца Угольком, передает ТАСС.

Ахметшин весной 2016 года командирован в Сирийскую Арабскую Республику в состав российского воинского контингента. 3 июня 2016 года в районе города Пальмира в ходе боя с боевиками ИГИЛ (запрещена в РФ) 35-летний капитан получил многочисленные ранения, от которых скончался в госпитале.

Похоронен 6 июня 2016 года в деревне Атабаево Лаишевского района Республики Татарстан.

Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2016 года капитану Ахметшину «за мужество и героизм при выполнении специальных задач» посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации. 31 августа в Казанском кремле состоялось вручение медали «Золотая Звезда»семье героя.

Казанской средней школе № 113 присвоено имя Героя России Марата Ахметшина, на здание установлена мемориальная доска. В сентябре 2017 года в селе Атабаево открыт памятник Герою России Марату Ахметшину.