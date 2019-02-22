Билан пообещал Шнурова пописать в его сумку

ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина

Дима Билан пообещал Сергею Шнурову, что помочится в его сумку, если тот появится на его концерте. Необычную угрозу победитель «Евровидения» адресовал лидеру группировки «Ленинград» в рамках юмористического шоу Comment Out.

Как отмечает «Лента.ру», согласно правилам передачи, её участник должен вытянуть несколько карточек. На одной из них написано имя российской звезды, а на другой — текст странного комментария. Участнику шоу необходимо опубликовать это послание в качестве комментария под последним постом знаменитости в Instagram, либо получить наказание.

Очевидно, что Дима Билан предпочёл вариант с дерзким комментарием в адрес лидера «Ленинграда». Исполнитель отметил, что ни разу не видел Шнурова с сумкой, но согласился оставить угрозу в его аккаунте.

Между тем, ранее один из постов Сергея Шнурова был заблокирован в Инстаграм. Музыкант решил снова отреагировать на очередную резонансную новость на своей страничке в социальной сети. На этот раз лидер «Ленинграда» посвятил стихотворение участникам массовой потасовки, которая ранее произошла неподалеку от московского ресторана «Неолит». Однако, из-за того, что в произведении Шнуров назвал участников драки «неокроманьонцами», пост с сатирическим опусом был заблокирован.

Кроме того, ранее Сергей Шнуров не оставил без внимания конфликт между знатоком «Что? Где? Когда» Александром Друзём и главным редактором программы «Кто хочет стать миллионеров?» Ильёй Бером, которые обвинили друг друга в подкупе.