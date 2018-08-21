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Судья в Ставрополе уволился после видеозаписи с обнаженной девушкой

21 Августа 2018 в 18:44
Судья в Ставрополе уволился после видеозаписи с обнаженной девушкой

Судья из Ставрополя написал заявление об отставке после того, как в соцсетях появилась видеозапись с машиной и обнаженной девушкой.

Квалификационная коллегия судей Ставрополья удовлетворила заявление председателя Октябрьского районного суда Ставрополя Юрия Макарова о прекращении полномочий, сообщает «Интерфакс».

Между тем, в начале августа в соцсетях появилась видеозапись с одной из автозаправок Краснодара. На кадрах видно, как белый внедорожник припарковывается, из него выходит совершенно обнаженная девушка и идет в магазин за пивом. За ней следует мужчина, который снимает все на камеру телефона. Блогеры утверждают, что этот автомобиль зарегистрирован на Макарова, пишет «Свободная пресса».


Вопросом причастности к происходящему на видеозаписи сейчас занимается совет судей Ставропольского края.

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