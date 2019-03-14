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Судно село на мель в Керченском проливе

14 Марта 2019 в 22:56
Судно село на мель в Керченском проливе

Судно «Maryland», которое шло из украинского Мариуполя в Италию с грузом металла под флагом Либерии, село на мель в Керченском проливе, сообщили агентству «Интерфакс» в пресс-службе Росморречфлота.

Четыре буксира пытались снять судно с мели, но им это не удалось.

Угрозы нанесения вреда морской окружающей среде и побережью нет.

Ранее сообщалось о ЧП, произошедшем 21 января, когда пожар возник на одном из судов при перекачке топлива, затем огонь перекинулся на второй корабль. Моряки начали прыгать в воду. Сообщалось, что на обоих судах было 32 человека, граждане Турции и Индии. В Анкаре сообщили, что в результате погибли 16 турецких моряков.

Фото: Керчь.ФМ

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