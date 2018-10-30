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Судебные приставы будут сообщать о долгах по СМС

30 Октября 2018 в 09:11
Судебные приставы будут сообщать о долгах по СМС

Глава ФССП Дмитрий Аристов заявил о неэффективности традиционных почтовых уведомлений россиян о задолженностях. В этой связи было принято решение перейти на новые способы оповещения уже начиная с 2020 года. По мнению Аристова эффективными могут стать электронные уведомления, так как практически у каждого россиянина есть мобильный телефон. Он отметил, что законопроект о правилах электронных уведомлений уже подготовлен. Об этом глава ФССП рассказал в интервью «Известиям».

В частности речь идет о рассылке информации о задолженностях через СМС. Кроме того наличие о наличии исполнительных производств уже сейчас могут зарегистрированные пользователи на портале Госуслуг.

Напомним, ранее стало известно, что Минфином подготовлен законопроект. Документ обяжет передавать долги россиян только профессиональным кредиторам и коллекторам. В эфире НСН бывший заместитель министра финансов РФ, президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Алексей Саватюгин признал необходимость такого законопроекта.
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