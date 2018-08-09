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Суд запретил обнародовать диагноз обвиняемого по делу «Зимней Вишни»

9 Августа 2018 в 12:43
Суд запретил обнародовать диагноз обвиняемого по делу «Зимней Вишни»

Суд Кемеровский области ввёл запрет на разглашение следователями и сотрудниками прокуратуры диагноза одного из обвиняемых по делу о пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня».

Таким образом судья отклонил просьбу следователя, который просил приобщить к делу заключение эксперта о состоянии здоровья обвиняемого – бывшего руководителя кузбасского главка МЧС Александра Мамонтова. Адвокат и сам обвиняемый заявили протест в связи с возможной публикацией в СМИ данных, содержащих медицинскую тайну. Судья согласился с их доводами, отмечает Газета.ру.

Ранее стало известно, что руководитель службы пожаротушения первого отряда ФПС по Кемеровской области Андрей Бурсин, которому предъявлены обвинения в халатности при тушении ТЦ «Зимняя вишня», попытался свести счёт с жизнью в следственном изоляторе. Как передаёт Ura.ru, об этом сообщил ТАСС со ссылкой на медиков.

Всего по делу о пожаре в «Зимней вишне» обвиняемыми проходят 11 человек.

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