Суд закрыл заседание по аресту мэра Дзержинского

Пресненский суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит просьбу следствия об аресте временно исполняющего обязанности мэра подмосковного города Дзержинский, бывшего главы Пушкинского района Сергея Грибинюченко, сообщает ТАСС. Закрыть заседание для прессы и публики суд попросил адвокат, обосновав просьбу оглашением личной информации о подозреваемом.

Чиновник задержан по подозрению в получении взятки в 20 тысяч долларов США. По оперативным данным, Грибинюченко получил взятку в понедельник, 18 февраля на автомобильной парковке одного из торговых центров Московской области. За деньги он пообещал общее покровительство частной компании при исполнении муниципальных контрактов в Пушкинском районе. Как отмечает АГН «Москва» , дававший взятку действовал под контролем сотрудников МВД.

Грибинюченко исполнял обязанности главы Дзержинского с 25 января 2019 года, после того, как добровольно ушел в отставку с поста главы Пушкинского муниципального района. Это место занял бывший глава Балашихи Евгений Жирков, ушедший на фоне скандала с полигоном бытовых отходов «Кучино».

Сегодня Совет депутатов городского округа Дзержинский снял полномочия врио главы муниципалитета с Грибинюченко. Их будет исполнять его заместитель Татьяна Тищенко.