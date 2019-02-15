Суд вынес приговор стрелку из Ивантеевки

Городской суд подмосковной Ивантеевки вынес приговор девятикласснику Михаилу П., который устроил стрельбу в школе № 1 в 2017 году и покалечил топором учительницу. Несовершеннолетнему назначено наказание в виде лишени свободы на 7 лет и 3 месяца. Об этом АГН «Москва» сообщили в судебной инстанции.

Кроме того, принято решение о частичном удовлетворении гражданского иска потерпевших на общую сумму свыше более 2 миллионов рублей. Обвиняемый признал свою вину только частично, он утверждает, что не собирался никого убивать. Суд проходил в закрытом режиме из-за несовершеннолетия подсудимого.

Школьник 5 сентября 2017 открыл в учебном заведении огонь из пневматического пистолета и ударил педагога топором по голове, а также разбросал в классе петарды. Пострадали четыре человека.