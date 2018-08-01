Суд вынес обвинительный приговор «банде ГТА»

Обвинительный приговор в отношении пятерых членов «банды ГТА» вынес Московский областной суд, сообщает ТАСС. Отмечается, что на полное оглашение приговора обвиняемым в серии убийств водителей на дорогах Москвы, Подмосковья и Калужской области уйдёт около недели.

В здании суда были приняты усиленные меры безопасности в целях предупреждения повтора событий прошлого года, когда несколько фигурантов уголовного дела предприняли попытку побега. В ходе этого инцидента четверо из девяти преступников были убиты, напоминает RT.

Напомним, на счету группировки, получившей в прессе имя «банды ГТА» по аналогии с компьютерной игрой, где герои выполняют заказные убийства и ограбления, не менее 17 жертв. Обвинение просит для четверых членов банды пожизненные сроки, для пятого — 25 лет колонии строгого режима.