Суд в Вильнюсе вынес приговор министру обороны СССР

Окружной суд Вильнюса вынес заочный обвинительный приговор бывшему министру обороны Советского Союза Дмитрию Язову и экс-офицеру Комитета государственной безопасности Михаилу Головатову. Они проходили обвинямыми по делу о событиях 13 января 1991 года.

Головатов присудили 12 лет лишения свободы, а Язову - 10 лет. Как передает РЕН ТВ , их признали виновными в преступлениях против человечности.

Ранее сегодня на заседание это суда не были допущены работники посольства Российской Федерации в Литве во главе с послом Александром Удальцовым, отмечает RT . Также вход был закрыт российским журналистам. Как уточняет Газета.ру , литовские власти обосновали это решение нехваткой мест в суде. Удальцов назвал подобное «безобразным» фактом.

11 марта 1990 Верховный совет Литвы объявил о восстановлении независимости республики, однако Москва признала это решение антиконституционным. В январе 1991 года там начались массовые акции протеста.

В ночь на 13 января колонна советской бронетехники проследовала в литовской столицы для обеспечения общественного порядка. В ходе столкновений у телецентра тогда погибли 14 человек, более шести сотен были ранены.