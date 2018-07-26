Суд в США разводит Трампа-младшего

Первый сын президента США Дональд Трамп-младший приступил к бракоразводному процессу. Он и его, пока ещё, супруга Ванесса явились в манхеттенский суд Нью-Йорка на слушания по расторжению брака, сообщает агентство Associated Press. Дональд-младший и Ванесса стали мужем и женой в ноябре 2005 года, у них пятеро детей.

Инициатором развода выступила Ванесса в марте 2018 года. Отмечается, что она могла пойти на это из-за семейных проблем. Друзья говорят, что Дональд-младший увлёкся путешествиями и часто оставлял супругу одну с детьми. Он не стал протестовать против развода.