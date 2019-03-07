Суд тормознул иск Алешковского к «Аэрофлоту»

Пресненский районный суд Москвы оставил без движения иск журналиста Дмитрия Алешковского к компании «Аэрофлот» о восстановлении его платинового статуса по программе «Аэрофлот Бонус» и накопленных миль. Как сообщил АГН «Москва» пресс-секретарь суда, такое решение принято для исключения возникших процессуальных недостатков.

Ранее Алешковский в социальных сетях раскритиковал главу «Аэрофлота» Виталия Савельева за то, что руководство авиаперевозчика запретила сотрудникам пользоваться в офисах сотовыми телефонами и другими гаджетами, которые дают возможность фотографировать, либо делать аудио- и видеозапись.

Вслед за критикой «Аэрофлот» лишил журналиста его статуса в программе лояльности, а также убрал все накопленные мили. Позднее Алешковский публично извинился перед Савельевым. Адвокат Дмитрий Джулай рассказал ранее Телеканалу «360» о сути претензий и требований Алешковского к авиакомпании.