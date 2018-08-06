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Суд сократил срок содержания Вышинского под стражей

6 Августа 2018 в 15:16
Суд сократил срок содержания Вышинского под стражей

Апелляционный суд Херсонской области сократил срока содержания под стражей Кирилла Вышинского на пять дней — до 8 сентября. Как пишет РИА Новости, об этом заявил адвокат руководителя РИА «Новости» Украина Андрей Доманский.

Как напоминает RT, Вышинского задержали в Киеве 15 мая. Власти Украины предъявили ему обвинение в государственной измене, а также незаконном хранении огнестрельного оружия. Напомним, 11 июля суд в Херсоне продлил срок содержания под стражей Вышинского на два месяца — до 13 сентября, однако на заседании 6 августа, была озвучена окончательная дата — 8 сентября. Вышинскому грозит до 15 лет лишения свободы. В России дело руководителя РИА «Новости» Украина считают политическим и требуют немедленного освобождения журналиста. МИД РФ отмечает, что будет добиваться освобождения Вышинского, подчёркивает Газета.ру.  

Добавим, в середине прошлого месяца суд Херсона арестовал имущество Кирилла Вышинского. В частности, речь идёт о квартире площадью 72 квадратных метра, гараже, и двух автомобилях.

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