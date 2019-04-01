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Суд решит вопрос продления домашнего ареста Серебренникова 2 апреля

1 Апреля 2019 в 17:55
Суд решит вопрос продления домашнего ареста Серебренникова 2 апреля

Продлить срок домашнего ареста режиссёру Кириллу Серебренникову, а также другим фигурантам дела «Седьмой студии» — Юрию Итину и Софье Апфельбаум — просит прокурор у Мещанского суда, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что срок избранной меры пресечения истекает 3 апреля. По мнению стороны обвинения, освобождение фигурантов может помешать опросу свидетелей, так как Серебренников и его экс-коллеги могут оказать давление на них. Также прокурор опасается попыток фигурантов связаться с находящейся в розыске экс-продюсером «Седьмой студии» Екатериной Вороновой.

Суд примет решение о продлении меры пресечения 2 апреля. Заседание будет коротким из-за отсутствия адвоката Серебренникова Дмитрия Харитонова. Напомним, худрук «Гоголь-Центра» находится под домашним арестов с 23 августа 2017 года. Ему и ещё пятерым фигурантам дела вменяют хищение не менее 133 миллионов рублей, выделенных на проект «Платформа» с 2011 по 2014 год министерством культуры РФ.

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