Суд решит вопрос об аресте высокопоставленных дагестанских чиновников

Суд в Москве сегодня решит вопрос об аресте высокопоставленных чиновников правительства Дагестана, в том числе временно исполняющего обязанности председателя правительства республики Абдусамада Гамидова, а также врио заместителей председателя правительства Республики Дагестан Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова и экс-министра образования республики Шахабаса Шахова и иных лиц, задержанных по делу о мошенничестве при реализации социальных программ в регионе, передает ТАСС.

Врио главы Дагестана Владимир Васильев 5 февраля отправил правительство республики в отставку.