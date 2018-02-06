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Суд решит вопрос об аресте высокопоставленных дагестанских чиновников

6 Февраля 2018 в 00:43
Суд решит вопрос об аресте высокопоставленных дагестанских чиновников

Суд в Москве сегодня решит вопрос об аресте высокопоставленных чиновников правительства Дагестана, в том числе временно исполняющего обязанности председателя правительства республики Абдусамада Гамидова, а также врио заместителей председателя правительства Республики Дагестан Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова и экс-министра образования республики Шахабаса Шахова и иных лиц, задержанных по делу о мошенничестве при реализации социальных программ в регионе, передает ТАСС.

Врио главы Дагестана Владимир Васильев 5 февраля отправил правительство республики в отставку.

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