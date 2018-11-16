Суд разрешил разведённому Петросяну оплатить коммуналку

Хамовнический суд Москвы принял решение о снятии обеспечительного ареста со счетов Евгения Петросяна, чтобы ом смог оплатить коммунальные услуги. Об этом сообщил «Интерфаксу» адвокат Сергей Жорин. Ранее суд разделил бракоразводный процесс юмориста и вопрос о разделе имущества.

Сегодня ранее суд постановил расторгнуть брак Петросяна с его коллегой по сцене Еленой Степаненко. По словам Жорина, Елена Григорьевна не хочет идти на мировую со своим бывшим супругом в финансовом вопросе. В связи с этим, судебная тяжба может серьёзно затянуться. Степаненко претендует не мене чем на половину совместно нажитого имущества.