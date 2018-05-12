Суд разрешил Берлускони участвовать в выборах

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони реабилитирован Миланским надзорным судом по делу о финансовых махинациях. Об этом сообщили в субботу местные СМИ.

Отмечается, что последнее решение суда отменяет все ранее вынесенные решения, по которым политик не имел права в течение шести лет участвовать в выборах и занимать государственные должности.

Приговор Берлускони был вынесен в 2013 году. Политика приговорили в 4-м годам лишения свободы, три из которых отменили по амнистии, а еще один заменили исправительными работами, пишет RT.