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Суд разрешил Берлускони участвовать в выборах

12 Мая 2018 в 10:35
Суд разрешил Берлускони участвовать в выборах

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони реабилитирован Миланским надзорным судом по делу о финансовых махинациях. Об этом сообщили в субботу местные СМИ.

Отмечается, что последнее решение суда отменяет все ранее вынесенные решения, по которым политик не имел права в течение шести лет участвовать в выборах и занимать государственные должности.

Приговор Берлускони был вынесен в 2013 году. Политика приговорили в 4-м годам лишения свободы, три из которых отменили по амнистии, а еще один заменили исправительными работами, пишет RT.

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