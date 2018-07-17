Суд рассматривает дело Дрыманова в закрытом режиме

Лефортовский суд Москвы принял решение в закрытом режиме рассматривать ходатайство следствия об аресте экс-главы столичного главка Следственного комитета Александра Дрыманова. Такое решение приняла судья, ведущая дело Елена Канева после соответствующего ходатайства следователя. Он полагает, что во время процесса «могут быть разглашены сведения, составляющие тайну следствия».

Что касается самого Дрыманова, то он не стал препятствовать такому решению, добавив, что вопрос о режиме заседания он оставляет «на усмотрение суда». Его адвокат поддержал ходатайство следствия.

Ранее сам экс-глава СК по Москве заявил, что своей вины не признает.

Ранее НСН писала, что Дрыманова привлекли к ответственности по делу Шакро Молодого.