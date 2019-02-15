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Суд просят арестовать основателя и партнеров Baring Vostok

15 Февраля 2019 в 14:19
Суд просят арестовать основателя и партнеров Baring Vostok

Ещё трое сотрудников инвестиционного фонда Baring Vostok задержаны в Москве вместе с основателем и управляющим партнёром Майклом Калви, подтвердили в этом инвестиционном фонде. Там уточнили, что всё произошло в рамках коммерческого спора по банку «Восточный экспресс», передает ТАСС. Действия правоохранительных органов не связаны непосредственно с деятельностью Baring Vostok и других портфельных компаний.

Ранее сегодня Басманный суд Москвы сообщил о задержании основателя инвесткомпании и пяти других человек по уголовному делу о крупном мошенничестве, отмечает RT.

Среди задержанных значится Ваган Абгарян – партнер Baring Vostok, специализирующийся на проектах в области медиа, недвижимости и стройматериалов, а также Алексей Кордичев – председатель совета директоров Вятка-банка. Ещё один фигурант – глава «Первого коллекторского бюро» Максим Владимиров.

Следователи уже вышли с ходатайством в суд об аресте всех подозреваемых. Как сообщили АГН «Москва» в Басманном суде российской столицы, заседания по этому вопросу начнутся в ближайшее время.

Фонд Baring Vostok специализируется на инвестициях в России и других странах СНГ. Среди проектов фонда - «СТС Медиа», «Яндекс», «Авито», «Озон», «ЭР-Телеком», «1С», «Восточный экспресс банк», «Новомет».

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