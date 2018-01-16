Суд продлил домашний арест Кириллу Себренникову

Домашний арест художественного руководителя «Гоголь-центра», режиссера Кирилла Серебренникова продлен до 19 апреля. Такое решение принял во вторник Басманный суд Москвы, передает ТАСС.



Напомним, Серебренников обвиняется в хищении более 130 миллионов рублей.

Суд также постановил продлить меры пресечения другим фигурантам дела «Седьмой студии» — бывшему гендиректору Юрию Итину и бывшему генпродюсеру Алексею Малобродскому. Кроме того, накануне домашний арест до 19 апреля был продлен бывшему главному бухгалтеру «Седьмой студии» Нине Масляевой.

Отметим, защита Серебренникова ходатайствовала об освобождении режиссёра под залог в размере 68 миллионов рублей. Однако суд отклонил прошение.