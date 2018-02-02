Суд продлил до мая арест «ивантеевскому стрелку»

Арест ученика, устроившего стрельбу в школе в Ивантеевке, продлен до 5 мая. Срок содержание подростка под стражей истекал 5 февраля, однако Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и продлил арест еще на три месяца, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня».



Как уточнил федеральный судья Артур Карпов, завершить расследование к указанному сроку «не представляется возможным, поскольку по делу необходимо получить заключение ранее назначенных экспертиз». По делу назначено более 13 экспертиз. Ранее адвокат также просил изменить меру пресечения на присмотр матери.

По предварительным данным следствия, 5 сентября 2017 года девятиклассник принес в школу самодельные взрывпакеты, топор и пневматическое оружие, сообщает ТАСС. Он выстрелил в учительницу и ударил ее топором, а пиротехнические средства взорвал. Трое учеников выпрыгнули из окна, они были госпитализированы с различными травмами. Возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Покушение на убийство».

Позднее школьник попросил прощения у пострадавших и раскаялся в содеянном. Адвокат заявлял, что родители ученика готовы компенсировать пострадавшим моральный вред и расходы на лечение.