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Суд продлил арест режиссера Серебренникова

2 Апреля 2019 в 11:20
Суд продлил арест режиссера Серебренникова

Мещанский суд продлил домашний арест художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова до 4 июля этого года. Режиссер обвиняется в хищении 133 млн руб., которые были выделены на реализацию культпроекта «Платформа», сообщает АГН Москва.

Сообщается, что прокурор просил продлить подсудимому срок домашнего ареста. По его мнению, такая мера «не позволит затянуть разбирательство по делу» и не даст возможности связаться с продюсером Екатериной Вороновой.

Помимо этого, домашний арест было решено продлить и для других фигурантов уголовного дела. Речь идет о продюсере Юрии Итине, а также бывшей сотруднице Министерства культуры Софье Апфельбаум, отмечает «Свободная Пресса».

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