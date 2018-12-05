Кокорин и Мамаев встретят Новый год в «Бутырке»

Тверской районный суд Москвы продлил арест Александру Кокорину, его брату Кириллу, а также Павлу Мамаеву до 8 февраля. Об этом сообщает RT.

Отмечается, что они были арестованы 11 октября по обвинению в избиении чиновника Минпромторга Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

Таким образом, все трое останутся в СИЗО и встретят Новый год в «Бутырке», отмечает Газета.ру.

Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы Александра Кокорина, заявил, что защита обязательно будет подавать апелляцию. В свою очередь Павел Мамаев, выступая в суде, попросил избрать ему любую другую меру, не связанную с арестом, отмечает Ura.ru. Он подчеркнул, что не представляет социальной опасности и не планирует скрываться от следствия. Футболист не признал своей вины в инциденте с Денисом Паком. Что касается эпизода с Виталием Соловчуком, то по этому факту он признал вину частично.