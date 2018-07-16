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Суд признал основателя «Связного» банкротом

16 Июля 2018 в 18:22
Суд признал основателя «Связного» банкротом

Основатель сотового ритейлера «Связной» Максим Ноготков признан банкротом. Такое решение принял арбитражный суд Калужской области, открыв процедуру реализации имущества предпринимателя. Об этом сообщается в опубликованной резолютивной части решения суда.

Таким образом, судом признано заявление кипрской компании Strafor Commercial Ltd., которая является структурой Solvers бизнесмена Олега Малиса. Отметим, он владеет 51% акций в Trellas Enterprises Ltd. — головной структуре группы «Связной». Сообщается. Что задолженность перед Strafor составляет более 7,2 миллиарда рублей. Она включена в список требований кредиторов Ноготкова.

Также суд назначил управляющим Ноготкова Виктора Ельцова. Должник теперь обязан не позднее следующего дня передать ему все имеющиеся банковские карты.


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